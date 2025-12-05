Samsun Devlet Opera ve Balesi Çorum'da "Doktor Mucize" eserini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Çorum'da "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 24 ilde 51 ücretsiz temsil gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl da aynı heyecanla yola çıktıklarını belirten Sağtürk, "Bayburt'tan başlattığımız bu yolculukta 23 farklı noktada operalardan balelere, konserlerden modern dansa ve müzikallerden çocuk oyunlarına kadar birçok farklı türde eseri sizlerle buluşturacağız. Her temsil bir başka şehirde yeni bir hikayeye dönüşecek ve her temsil sizinle hayat kuracak." dedi.

Festivalin en kıymetli adımlarından birinin de "yetenek her yerde" diye başlattıkları "yetenek tarama" olduğunu dile getiren Sağtürk, geçen yıl keşfettikleri 6 gençle 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser düzenlediklerini kaydetti.