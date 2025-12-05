Çorum'da kayıp olarak aranırken ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan ve baraj gölünde ölü bulunan Yılmaz Erdem'in (59) cenazesi defnedildi.

Evli ve 4 çocuk babası Erdem'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Oğuzlar Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erdem'in cenazesi, Oğuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Erdem’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2 Aralık'ta bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan ve geri dönmeyen Yılmaz Erdem'in bulunması için dün arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkisinde jandarma, AFAD ve Oğuzlar Belediyesi ekiplerince, dron ve arama köpeği ile yapılan aramalarda Erdem'den bir iz bulunamaması üzerine çalışmalar, bağ evinin kıyısında bulunduğu Obruk Barajı gölünde yoğunlaşmıştı.