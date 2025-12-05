Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kayıp olarak aranırken ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan ve baraj gölünde ölü bulunan Yılmaz Erdem'in (59) cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kayıp olarak aranırken ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan ve baraj gölünde ölü bulunan Yılmaz Erdem'in (59) cenazesi defnedildi.

        Evli ve 4 çocuk babası Erdem'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Oğuzlar Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Burada cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erdem'in cenazesi, Oğuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazına Erdem’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2 Aralık'ta bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan ve geri dönmeyen Yılmaz Erdem'in bulunması için dün arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkisinde jandarma, AFAD ve Oğuzlar Belediyesi ekiplerince, dron ve arama köpeği ile yapılan aramalarda Erdem'den bir iz bulunamaması üzerine çalışmalar, bağ evinin kıyısında bulunduğu Obruk Barajı gölünde yoğunlaşmıştı.

        AFAD Müdürlüğü, Oğuzlar Belediyesi, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı, komando taburu ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri dalgıç ekibince yürütülen çalışmalarda baraj gölünde bulunan Erdem'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Erdem'in kendi bağ evine girdiği ve çıktığı anlar, başka bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Devlet Opera ve Balesi, Çorum'da "Genç Yetenek Taraması" yaptı
        Devlet Opera ve Balesi, Çorum'da "Genç Yetenek Taraması" yaptı
        Çorum'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 30 metreye kada...
        Çorum'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 30 metreye kada...
        Arca Çorum FK – Corendon Alanyaspor: 0-5
        Arca Çorum FK – Corendon Alanyaspor: 0-5
        Ziraat Türkiye Kupası: Çorum FK: 0 - Corendon Alanyaspor: 5
        Ziraat Türkiye Kupası: Çorum FK: 0 - Corendon Alanyaspor: 5
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        İki gündür aranıyordu Obruk Barajı gölünde cansız bedenine ulaşıldı
        İki gündür aranıyordu Obruk Barajı gölünde cansız bedenine ulaşıldı