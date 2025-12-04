Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Haydar Avcı

        Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 82 Mehmet Emin Sapancı), Atakan Can (Dk. 59 Berat Vural), Muhammet Emin Zorlu, Cemali Sertel, Taha İbrahim Rençber, Semih Akyıldız, Yusuf Güzel, Çınar Neşe (Dk. 59 Poyraz Başcan), Yiğit Kaya, Emir Alp Özçelik (Dk. 77 Yiğit Kaplan), Çınar Temir (Dk. 59 Doruk Üzüm)

        Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Lima (Dk. 46 Semih Doğanay), Fatih Aksoy (Dk. 46 Batuhan Yavuz), Ümit Akdağ (Dk. 30 Yusuf Can Karademir), Makouta (Dk. 46 Hüseyin Şen), Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Baran Moğultay, Mounie, Güven Yalçın, Ogundu (Dk. 69 Maestro)

        Goller: Dk. 3 Ogundu, Dk. 10, 33, 38 ve 85 Mounie (Corendon Alanyaspor)

        ÇORUM

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları

        Benzer Haberler

        İki gündür aranıyordu Obruk Barajı gölünde cansız bedenine ulaşıldı
        İki gündür aranıyordu Obruk Barajı gölünde cansız bedenine ulaşıldı
        Baraj gölünde bulunan yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı
        Baraj gölünde bulunan yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı
        Çorum'da Gazze yararına açılan 188 okuldaki kermeste 6 milyon liradan fazla...
        Çorum'da Gazze yararına açılan 188 okuldaki kermeste 6 milyon liradan fazla...
        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Çorum'da kayıp vatandaşın cansız bedeni baraj gölünde bulundu
        Çorum'da kayıp vatandaşın cansız bedeni baraj gölünde bulundu