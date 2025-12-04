Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Haydar Avcı
Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 82 Mehmet Emin Sapancı), Atakan Can (Dk. 59 Berat Vural), Muhammet Emin Zorlu, Cemali Sertel, Taha İbrahim Rençber, Semih Akyıldız, Yusuf Güzel, Çınar Neşe (Dk. 59 Poyraz Başcan), Yiğit Kaya, Emir Alp Özçelik (Dk. 77 Yiğit Kaplan), Çınar Temir (Dk. 59 Doruk Üzüm)
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Lima (Dk. 46 Semih Doğanay), Fatih Aksoy (Dk. 46 Batuhan Yavuz), Ümit Akdağ (Dk. 30 Yusuf Can Karademir), Makouta (Dk. 46 Hüseyin Şen), Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Baran Moğultay, Mounie, Güven Yalçın, Ogundu (Dk. 69 Maestro)
Goller: Dk. 3 Ogundu, Dk. 10, 33, 38 ve 85 Mounie (Corendon Alanyaspor)
ÇORUM
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.