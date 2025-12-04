Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da Gazze yararına açılan 188 okuldaki kermeste 6 milyon liradan fazla para toplandı

        Çorum'da 188 okulda Gazze halkı yararına düzenlenen kermeslerde toplanan 6 milyon 13 bin 270 lira, AFAD ve Diyanet Vakfı'na teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:59
        Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Bir Okul Bir Umut Gazze Kermesi Projesi" kapsamında, Çorum Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Gazze halkına yardım etmek amacıyla kentte kermesler düzenlendi.

        Okul idareleri, okul-aile birlikleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin birlikte organize ettikleri kermeslerde gıda ve giyim eşyaları satışa sunuldu. Okulların bahçelerinde düzenlenen kermeslerde ayrıca, öğrencilerin Gazze konusunda farkındalıklarını artıracak etkinlikler yapıldı.

        Vali Ali Çalgan, kentteki okullarda kermes organizasyonlarının tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Uslu'yu makamında kabul etti.

        Çalgan, kabulde yaptığı konuşmada, kentteki 188 okulda düzenlenen kermeslerde öğrencilerin harçlıkları, öğretmenlerin emeği ve velilerin duyarlılığıyla 6 milyon 13 bin 270 lira toplandığını bildirdi.

        Kermeslerden elde edilen gelirin AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye yardım olarak ulaştırılacağını belirten Çalgan, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Filistin ve Gazze halkının yaşadığı zorluklara karşı Çorum'daki okulların dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan Çalgan, "Toplanan yardımın 5 milyon 515 bin 750 lirası AFAD, 497 bin 520 lirası da Türkiye Diyanet Vakfınca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çorum eğitim ailesinin bu anlamlı dayanışma ruhunu yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

