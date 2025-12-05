Devlet Opera ve Balesi, Çorum'da "Genç Yetenek Taraması" yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması" programı kapsamında Çorum Güzel Sanatlar Lisesinde yetenek taraması yapıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, etkinlikteki konuşmasında, opera, bale ve orkestraların ülkelerin medeniyet seviyesini gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 76 yıl önce kurulduğunu anımsatan Sağtürk, ülkede nüfusa oranla daha fazla konservatuvar açılması gerektiğini kaydetti.

Her ilde bulunan güzel sanatlar liselerinin önemli bir işlev gördüğünü dile getiren Sağtürk, "Her ilde olması, herkese ulaşabilir olması, en azından şöyle sıcak bir ortamda birlikte oturup sanatımızdan bahsedebilecek alan yaratmaları açısından önemli. Demek ki ülkemiz ciddi bir yol almış bu konuda." dedi.

Konservatuvarların sınav açıp başvuranlardan yeteneklileri seçmesinin yeterli olmadığını ifade eden Sağtürk, çeşitli nedenlerle Anadolu'daki insanların konservatuvarlara erişemediğini, bunun önüne geçmek için Anadolu turnesi yaptıklarını anlattı.

Devletin yetenekli çocuklara 10 yıl ücretsiz konservatuvar eğitimi fırsatı sunduğunu vurgulayan Sağtürk, "Bakın devletimiz neler yapıyor. Yatılı okulda kalma fırsatı tanıması, çocuğun bir sanatçı olarak yetiştirilmesi, kim bilir belki çok büyük sahnelerde yer alması mümkün oluyor." diye konuştu. Sağtürk, bu amaçla Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak'ta başlattıklarını ve 24 ilde temsiller, konserler, çocuk oyunları etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. İllerde ayrıca yetenek taraması yaptıklarına işaret eden Sağtürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Güzel sanatlar olmazsa bu iş olamaz. Mutlaka güzel sanatlarla Devlet Opera Balesinin yan yana çalışması gerekecek. Daha fazla birbirimizi tanımamız gerekecek. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışılacak. Belki sadece güzel sanatlardan değil, sokakta oynayan, belki evine ekmek götürmekte zorluk çeken ailelerin çocuklarına da inmek lazım. Onları da keşfetmek lazım. Bu sayıyı artırıp ülke sathında ciddi anlamda sanat seferberliği haline dönüştüreceğiz."