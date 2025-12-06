Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'da arkadaşlarının uzun süredir haber alınamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Giriş: 06.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:35
        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki Korhan Demirci’den haber alamayan mesai arkadaşları, Yavruturna Mahallesi Yavruturna Sokak’taki evine gitti.

        Kapının açılmaması üzerine 112'den yardım istendi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki esnafın yardımı ile binanın dış kapısını açan polis ekipleri eve girdiklerinde Demirci’yi hareketsiz halde yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Demirci’nin cenazesi, savcı talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

