Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Çorum'da arkadaşlarının uzun süredir haber alınamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki Korhan Demirci’den haber alamayan mesai arkadaşları, Yavruturna Mahallesi Yavruturna Sokak’taki evine gitti.
Kapının açılmaması üzerine 112'den yardım istendi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki esnafın yardımı ile binanın dış kapısını açan polis ekipleri eve girdiklerinde Demirci’yi hareketsiz halde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Demirci’nin cenazesi, savcı talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
