        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Çorum'da yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:18
        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çorum’da yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Yusuf K.B.'ye ait 19 ABC 463 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi 77. Sokak'ta park halindeyken yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Aracın önceden yakılmış ve tam söndürülmemiş bir ateşin üzerine park edilmesinden dolayı yangın çıktığı iddia edildi.

