        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Silah kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi defnedildi

        Muş'ta bakımını yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:54
        Evli ve 1 çocuk babası Üsteğmen Kablan için Akşemseddin Camisi'nde tören düzenlendi.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tören öncesinde Kablan'ın eşi Elif Kablan, babası Ömer Kablan, annesi Sultan Kablan'a taziye dileklerini iletti. Kablan'ın 4 yaşındaki kızı "Asya" da annesiyle cenazeye katıldı.

        Akşemseddin Camisi'nde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Kablan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

        Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kablan, dün makam odasında bakımını yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

