        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:58
        Çorum'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.

        Sunguroğlu Mahallesi 52. Sokak'ta, üç katlı apartmanın birinci katındaki Murat D'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanları tahliye etti.

        Dumandan etkilenen 6'sı çocuk, 1'i hamile kadın 10 kişi, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tahliye sonrası yangının çıktığı daireye giren ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

