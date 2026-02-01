Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılarak kanadından yaralanan puhu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:20
        Çorum'da yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı
        Çorum'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılarak kanadından yaralanan puhu tedavi altına alındı.

        Kızılırmak Nehri kenarında yaralı ve bitkin halde bir kuş gören vatandaşlar, Osmancık Belediyesinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye giden Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, puhuyu bulunduğu yerden alarak veteriner hekime götürdü.

        Burada yapılan muayenede elektrik akımına kapılması sonucu kanadından yaralandığı belirlenen puhu, tedavisinin ardından Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        İtfaiye eri Neşet Emre Dölcü, AA muhabirine, duyarlı vatandaşların ihbarı sayesinde hayvana kısa sürede ulaştıklarını söyledi.

        Kuşun koruma altına alındığını belirten Dölcü, "İhbarda bulunan duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyor, bizim için her türlü canlının hayatının önem taşıdığını vurgulamak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

