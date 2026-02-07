Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Çorum'da kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:31
        Çorum'da kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Çorum'da kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        U.C. yönetimindeki 19 LD 720 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı.

        Kontrolden çıkan kamyonet, düğün eğlencesi düzenlenen bir apartmanın önünde park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar da park halindeki 3 araca daha zarar verdi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen minibüs sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

