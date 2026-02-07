Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da çocuklar arasındaki "akran zorbalığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Çorum'da 4 ortaokul öğrencisinin bir öğrenciye yönelik "akran zorbalığı" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 07.02.2026 - 17:50 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:50
        Çorum'da çocuklar arasındaki "akran zorbalığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
        Çorum'da 4 ortaokul öğrencisinin bir öğrenciye yönelik "akran zorbalığı" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, baba Y.Y., kentteki bir ortaokulda eğitim gören kızı E.Y.'nin (13) bazı öğrenciler tarafından darbedildiği, bu sırada çekilen videonun da sosyal medya platformlarında paylaşıldığı iddiasıyla emniyete giderek şikayetçi oldu.

        İhbar üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        E.Y.'nin hastaneden alınan sağlık raporunda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandığı belirlendi.

        Görüntüyü inceleyen ekipler, E.Y.'yi diz çöktürüp özür dilettikleri belirlenen 13 ve 14 yaşlarındaki 4 çocuk hakkında soruşturma başlattı.

        Çocukların olayda kullandığı 2 cep telefonuna da el konuldu.

