Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 16-23 Mart tarihlerinde çalışma yapıldı. Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3’ü de bulunarak ailelerine teslim edildi, kayıp olan 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

