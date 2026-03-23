Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Alptimuçin T. idaresindeki 34 UA 7406 plakalı otomobil, Kırıkkale-Tokat kara yolu Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma T. ve Alçin T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.