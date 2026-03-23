        Çorum FK'nin galibiyet serisi sürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Çorum FK'nin galibiyet serisi sürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, üst üste yedinci galibiyetini elde etti.


        Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosunu Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri aldı.

        Tahsin Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.


        Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Iğdır FK'yi 2-0, evinde de Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Ereokspor'u 2-1 yendi.

        Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 7 maçta 15 gol atıp 5 gol yedi.

        Çorum ekibi, milli aranın ardından ligin 33. haftasında 3 Nisan Cuma günü Bandırmaspor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Komşular arasında bıçaklı ve sopalı kavga; 6 yaralı
        Komşular arasında bıçaklı ve sopalı kavga; 6 yaralı
        Çorum'da komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Çorum'da komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Asker eğlencesinde silahla vuruldu
        Asker eğlencesinde silahla vuruldu
        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Çorum'da gecekondu yangını
        Çorum'da gecekondu yangını
        Çorum'da bir genç kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yarala...
        Çorum'da bir genç kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yarala...