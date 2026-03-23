Çorum'da komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7. Sokak'ta aralarında önceden husumet bulunan komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, kavgayı biber gazı kullanarak kontrol altına aldı.
Kavgada sopalarla darbedilerek yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
