        Çorum'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Çorum'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Giriş: 24.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Çorum Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde organize edilen etkinlik, mehter gösterisiyle başladı.

        Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, törende yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın temsil ettiği barış ve kardeşliğin Çorum'dan başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya yayılmasını temenni etti.

        Nayman, "İnanıyorum ki nevruz, taze başlangıçların ilimizde ve ülkemizde yeni başarıların ve umutların kapısını aralayacaktır." dedi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Türk milletinin her zaman mazlumların umudu olduğuna dikkati çekerek, "Yakacağımız nevruz ateşi Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın özgürlük ateşi olsun. Onlar da yanan bahçelerini seyretmesinler, onların da tek ateşi inşallah nevruz ateşi olsun. Nasıl ki burada halaylarla, davullarla nevruzu kutluyorsak, Rabb'im tüm mazlum coğrafyanın çocuklarına da aynı burada olduğu gibi Nevruz Bayramı'nı kutlamayı nasip etsin." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise Nevruz Bayramı'nın 2010'da Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı koordinasyonunda Paris'te ve 2011'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutlandığını aktardı.

        Bektaş, nevruzun sadece bayram değil, aynı zamanda kültürler arası köprü kuran evrensel bir değer olarak tüm dünyaya tanıtıldığını kaydetti.

        Hasanpaşa Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu, programa katılanların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte, yumurta tokuşturma yapıldı, çeşitli yarışmalar düzenlendi, konser verildi.

        Protokol üyeleri ayrıca, nevruz ateşinin üzerinden atladı, demir dövdü.

        Programa, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

