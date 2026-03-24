        Çorum'da organ ve doku nakli hizmetleri için iş birliği protokolü imzalandı

        Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi arasında organ nakli iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk arasında imzalanan protokol kapsamında, Çorum'da kurulacak organ nakli merkezi için gerekli doku tiplendirme, patoloji ve immünoloji tetkikleri ile laboratuvar hizmetlerinin Bilkent Şehir Hastanesi tarafından destekleneceği belirtildi.

        Açıklamada, iş birliği sayesinde organ ve doku nakli süreçlerinde kritik öneme sahip tetkiklerin hızlı, güvenilir ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştirileceği vurgulanarak, hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin etkin şekilde destekleneceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"

        Benzer Haberler

        Çorum'da 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali başladı
        Çorum'da 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali başladı
        Çorum'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Boğazkale İlçe...
        Çorum'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Boğazkale İlçe...
        Çorum'da nevruz coşkusu
        Çorum'da nevruz coşkusu
        Çorum'da 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali başladı
        Çorum'da 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali başladı
        Çorum'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Çorum'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Çorum Belediyesi içme suyu alt yapısını güçlendirdi
        Çorum Belediyesi içme suyu alt yapısını güçlendirdi