Çorum'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü gözaltına alındı
Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan İlçe Tapu Müdürü, gözaltına alındı.
Giriş: 24.03.2026 - 16:57
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Boğazkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyete götürülen V.S.'nin işlemleri sürüyor.
