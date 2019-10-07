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Çorum'da 9 ev kül oldu

İHA

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer evlere sıçradı. İtfaiye ve jandarmayı arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 9 ev ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

ÇORUM

07 Ekim 2019 Pazartesi

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