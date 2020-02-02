Ahlatcı'dan havaalanı ve demiryolu açıklaması AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Hayatları boyunca siyasi jargonlarında hizmetleri olmayan bazı siyasi partileri çok da ciddiye almadığımı söylemek istiyorum"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, havaalanı ve demiryolu konusunda partisine yönelik eleştirilere cevap vererek, “Hayatları boyunca siyasi jargonlarında hizmetleri olmayan bazı siyasi partilerin Çorum’daki temsilcilerinin açıklamaları hepimizi şaşırtmıştır. Bunu yaklaşmakta olan kongre sürecine veriyorum, çok da ciddiye almadığımı söylemek istiyorum” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle bir araya geldi. Ahlatcı, basın toplantısında il başkanlığı görevi süresince yapılan çalışmalar ile kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 Şubat’ta yapılacak olan Merkez İlçe Kongresi ile birlikte 7. Olağan Kongre sürecinin başlayacağını dile getiren Ahlatcı, 28 Şubat’ta Mecitözü, 29 Şubat’ta Alaca, 1 Mart’ta ise Boğazkale kongrelerinin gerçekleştireceğini bildirdi.

Adaylarla ilgili genel merkez tarafından çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Ahlatcı, “Bunlarla ilgili çalışmalar tamamen genel merkezimizin uhdesinde tamamlanmış bulunmakta. Bu adaylarımızın merkez ve diğer ilçelerin adaylarımızın isimlerinin açıklanması noktasında tarafımıza talimat verildiği noktada biz de bu isimleri kamuoyuna açıklayacağız. Burada herhangi bir polemiğe, şunun adamı bunun adamı demeye gerek yok. Detaylı bir şekilde birlik ve beraberliğimizi bozmadan şehirdeki huzur ve sükunete katkı sağlayacak şekilde kongrelerimizi yapacağız” dedi.

Çorum'da öncelikli hedeflerinin havalimanı, demiryolu, acemi birliği, adliye ve hastane olduğunu anlatan Ahlatcı, “Sağlık Bakanlığı ile ilgili yaptığımız en son görüşmede yapılması planlanan devlet hastanesi ile ilgili raporun beklendiğini öğrendik. Temel bir ihtiyaç olan 220250 yataklı hastaneyi Çorum’a kazandıracağız. Adliye sarayımızın yanına ek binası konusunda Çorum Belediyemizle yapılan görüşmeler sonucu imar planında gerekli düzenlemeler yapıldı. Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede tip projeyi belirleyerek en kısa sürede kazmayı vuracağız. Acemi birliğiyle ilgili bundan önceki il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımıza bilgi vererek, Çorum kamuoyunun beklentisini ilettik. Cumhurbaşkanımız, Savunma Bakanımızla tekrar görüştü. 292 kilometre uzunluğunda Samsun, Çorum, Amasya, Kırıkkale arasında 200 kilometre hızına uygun çift hatlı demiryolu yapılması planlanmıştır. Proje çalışmaları 3 etap halinde başlamış olup KırıkkaleDelice arasındaki 100 kilometrelik bölümde proje çalışmaları tamamlandı. SamsunMerzifon ve MerzifonÇorum arasındaki proje çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar 2020 yılı sonunda tamamlanacaktır. Hızlı tren ve yük taşımacılığına yönelik proje çalışması tamamlanacak. Ondan sonraki süreçte yapım aşamasına geçilecek. 2021 yılından itibaren Çorum, Samsun, Kırıkkale ve Amasya’dan geçecek olan tren çalışmalarımız başlayacak” diye konuştu.

Bir kısım siyasi parti liderinin geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalar yaptığını anlatan Ahlatcı, “Çorum havalimanı çalışmalarına 1990’lı yıllarda başlandı. Yüzde 24’lük kısmı tamamlanmış. Planlanmış havalimanız var ancak çalışmalar durdurulmuş. Diğer illerde başlanıp tamamlanan çalışmanın niye durdurulduğunu, Çorum’da yeniden başlanılması gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kongrelerini dahi tiyatro salonlarında yapan bazı partilerin AK Parti’ye, milletvekillerine dil uzatmalarına il başkanı olarak müsaade etmeyeceğini kaydeden Ahlatcı, “Hayatları boyunca siyasi jargonlarında hizmetleri olmayan Türkiye’de çakılmış doğru düzgün bir çivileri dahi olmayan temel atmama törenlerini övünerek düzenleyen bazı siyasi partilerin Çorum’daki temsilcilerinin bu şekilde konuşmaları hepimizi şaşırtmış ve duygulandırmıştır. Bunu yaklaşmakta olan kongre sürecine veriyorum, çok da ciddiye almadığımı söylemek istiyorum. Milletvekillerimizle, belediyemizle birlikte Çorum’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Kongrelerini dahi tiyatro salonlarında yapan bazı partilerin AK Parti’ye, milletvekillerimize dil uzatmalarına il başkanı olarak müsaade etmeyeceğim. Havalimanı Çorum’a yapılacak. Cumhurbaşkanımız Çorum’a geldiğinde yaparsa AK Parti yapar diyerek Çorum’un beklentilerini karşılayacak açıklamayı yapacak. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Büyük Çorum için istiyoruz. 3 tünel için 450 milyon TL kaynak ayıran, ÇorumOsmancık yolunu yapan bir hükümet 150200 milyon TL maliyeti olan havaalanını, demiryolunu Çorum’dan esirgeyecek değil. Ahmet Sami Ceylan vekilimiz başta olmak üzere tüm vekillerimize gösterdikleri çaba ve bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Biz başka illerde olan hizmetlerin Çorum’da neden olmadığını sorguluyoruz. Bu kolay olmuyor. Havalimanı konusunu konunun bütün muhataplarına iletiyoruz ısrarla. Havaalanının Çorum’a geldiğini göreceğiz. Çorum’un ihracatı 1 milyar 500 milyon doları buldu. Cumhurbaşkanımız 1 milyarı geçin benden ne isterseniz isteyin demişti. Biz de Cumhurbaşkanımızdan isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇORUM 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

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İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

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