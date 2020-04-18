Çorum’da bir köyün daha karantinası kaldırıldı

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyünde Korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Konuya ilişkin Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 04.04.2020 tarihli ve 2020/9 nolu kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan İlimiz Mecitözü ilçesi Bekişler köyümüzün; 14 günlük karantina süresi dolmuş olup Toplum Sağlığı merkezi ekiplerince yapılan sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir olumsuz durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 18.04.2020 tarihli ve 2020/12 nolu kararıyla 18.04.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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