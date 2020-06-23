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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma

İHA

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ÇorumAmasya karayolundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ÇorumAmasya karayolundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Amasya Valiliği ziyaretinin ardından dönüşte ÇorumMecitözü arasında devam eden yol yapım çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Ceylan ve Ahlatcı, ayrıca işçilerle sohbet etti.
ÇorumAmasya karayolundaki çalışmanın 62 kilometrelik bir güzergahı kapsadığını dile getiren Ahlatcı, “Projenin hayata geçmesi ile mevcuttaki sathi kaplamalı tek platformlu devlet yolu, bölünmüş yola dönüştürülerek yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilecektir. 2017 yılında yol yapım çalışmaları başlarken proje kapsamında 19 adet hemzemin kavşak, 3 adet farklı seviyeli kavşak, 5 adet köprü ve tüm güzergahın üstyapı imalatları bulunmaktadır. 2020 yılına kadar 6 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır. 2020 yılı içinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları devam etmekte olup 6 kilometre bölünmüş yol yapımı hedefleniyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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