Kargı’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un Kargı ilçesine Bağlı Tepelice köyüne bağlı Yeniköy Mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantinaya alındı.

Kargı Toplum Sağlığı Merkezine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ‘’Vaka sayılarının artış gösterdiği İlçemiz Tepelice Köyü Yeniköy Mahallesi, salgının kontrolünü sağlayabilmek amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 21.07.2020 tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur’’ deniildi

İlçede alınan yoğun tedbirlerin ardından uzun süredir corona virüs vakası görülmüyordu. Kurban bayramı öncesi özellikle gurbetçilerin yoğun şekilde ziyaret ettiği Kargı’da son bir haftadır vakalardaki artışıyla birlikte, ‘Geç olmadan tedbirler alınmaya başlanmalı mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.