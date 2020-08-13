Minik Muhammet Talha’dan örnek davranış

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde ikamet eden Muhammet Talha Koçak, yolda bulduğu 200 TL parayı babası ile İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’a teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, minik yavrumuzun bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu yaşında örnek bir davranış sergiledi. Hem babası Ramazan Koçak hem de minik yavrumuz Muhammet Talha Koçak’a teşekkür ediyorum dedi.

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