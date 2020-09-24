Kaymakam Görmüş çeltik hasadını inceledi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe'de çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik hasadını yerinde inceledi.

İlçeye bağlı Kula Köyü’nde 600 dönüm arazisine çeltik eken Aytekin Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı. Bu sene hasadın geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirten Altuntaş, bugün itibariyle sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveriyle arazisini biçeceğini söyledi.

Toplamda 600 dönümün üzerinde araziye çeltik ektiklerini belirten Altuntaş, yaklaşık 400 tonun üzerinde çeltik hasat etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kula Köyü’ndeki çeltik hasadını yerinde inceleyen Kaymakamı Fatih Görmüş, hayırlı ve bereketli bir hasat olması dileklerinde bulundu.

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