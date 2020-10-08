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Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiası; anne ile erkek arkadaşı gözaltında

DHA

Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiası; anne ile erkek arkadaşı gözaltında


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Çorum'da rahatsızlanan erkek çocuk, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne ve erkek arkadaşı, 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-08 21:26:01

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