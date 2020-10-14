Freni boşalan vincin girdiği evin sahibi: Deprem oluyor sandım



Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, bahçe duvarını yıktıktan sonra 2 katlı eve girdi. Evde ağır hasar oluşurken, vinçteki 4 kişi de yaralandı. Kazada hafif yaralanan ev sahibi Mustafa Badak (87), deprem olduğunu sandığını belirterek, "Buna da şükür. Ettiğimiz iyilikler karşımıza çıktı" dedi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Celal Eren yönetimindeki 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı. Kontrolden çıkan vinç, bahçe duvarını yıkarak, Mustafa Badak'a ait 2 katlı eve çarptı. Evin taşıyıcı kolonlarını parçalayan vinç, odanın yarısına kadar içeri girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ile birlikte Şükrü Koçak, Servet Kurt ve Abdulhekim İlik'i çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza sırasında evde yalnız olan ve televizyon izleyen 4 çocuk babası Mustafa Badak da hafif yaralandı. Vinç ise iş makineleriyle evin bahçesinden çıkarıldı.

'DEPREM OLUYOR SANDIM'

Ev sahibi Mustafa Badak, korku dolu o anları anlattı. Büyük bir gürültü ile irkildiğini anlatan Badak, "Ben evin salonundaki kanepede uzandım, haberleri izliyordum. Birden bir gürüldü oldu. 'Deprem oluyor herhalde' dedim. Sonra her yer toz duman oldu. Dumandan dolayı etrafı göremedim, çıkmak için kapıyı bulamadım. Seslenince biri gelip, beni kolumdan tutarak çıkarttı. Dışarı çıktım, baktım ki hiçbir şey kalmamış. Kolumun üstüne tuğla parçaları düştü, incindi. Ayağımın altında da cam kesikleri var. Buna da şükür. Ettiğimiz iyilikler karşımıza çıktı" dedi.

Evinde ağır hasar olduğunu söyleyen Badak, "Evimin tamir edilmesini istiyorum. Bütün eşyalarım zarar gördü, evim zarar gördü. Bin 500 liraya aldığım çekyatın son taksitini bu ayın birinde ödedim. Televizyon da kırıldı, hepsi kırıldı" diyerek, yardım istedi. Mustafa Badak, geçici olarak akrabalarının evine yerleştirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-14 13:29:51



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