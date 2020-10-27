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300 milyon liraya mal olacak, yıllık 30 milyon liraya ekonomiye katkı sağlayacak Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi’yle 80 bin dönüm arazide sulu tarıma geçilecek 50 yıllık rüya gerçeğe dönüştüğünde 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

İHA

Toprağın suyla buluşmasını sağlayacak olan Tımarlı Sulama Projesi ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira katkı sağlayacak.

300 milyon liraya mal olacak, yıllık 30 milyon liraya ekonomiye katkı sağlayacak Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi’yle 80 bin dönüm arazide sulu tarıma geçilecek 50 yıllık rüya gerçeğe dönüştüğünde 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Toprağın suyla buluşmasını sağlayacak olan Tımarlı Sulama Projesi ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira katkı sağlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çorum ve Çankırı’daki tarım arazilerini bereketlendirecek olan Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması 2. kısım proje inşaatında çalışmalar devam ediyor.
Proje münbit toprakları modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerin de yüzlerini güldürecek. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 30 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak olan proje, 15 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açacak.
Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat ilçesini ziyaret ederek proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldılar.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Kızılırmak Havzası Tımarlı Tarım Sulama projesi bölgemizin 50 yıllık özlemi olduğunu söyledi. Suyun hayat, gelişme ve refah olduğunu dile getiren milletvekili Kavuncu, “Hayalimiz olan bu projeye 35 yıl önce başlandı. Yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayacak bu projenin1995 yılında Çorum etabı durduruldu. 2015 yılında raflardan inerek tekrar çalışmalara başlandı. 2018 yılına gelindiğinde dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle proje tekrar askıya alınma noktasına geldi. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmeler sonunda verdiği talimat sonucu projenin devam ettirilmesi kararı alındı. Bugün Tımarlı’dan başlayan projeyi 2021 yılı sonu, en geç 2022 yılı ortasında tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.
Projeyle birlikte yaklaşık 80 bin dönüm arazinin suya kavuşacağını anlatan Kavuncu, “Çankırı ve Çorum’da 15 bin kişiye istihdam sağlayacak. Proje 300 milyon liraya mal olacak. Yıllık 30 milyon liraya gelir getirecek. Yapılan bu yatırım 10 yıl içerisinde kendi kendisini amorti edecek. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.
Çorum bir tarım, turizm ve sanayi kenti olduğunu kaydeden Vali Mustafa Çiftçi ise, “Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat’tan oluşan TR83 bölgesinde istihdamın yüzde 38’ini tarım sağlıyor. Çorum’da 538 bin hektar tarım arazimiz var. Yıllık 4 milyar tarımsal gelirimiz var. Türkiye çapında ürettiğimiz önemli tarım ürünleri var. İnşallah sulanabilir arazilerimiz arttıkça tarımsal üretimde daha üst noktalara çıkacağız. Toprakları suyla buluşturarak inşallah daha da bereketlenecek. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devletimiz çok güçlü. Böylesine büyük yatımları bizlerle buluşturuyor. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Vali Çiftçi, projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, milletvekilleri ve tüm ilgililere teşekkür etti.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz demeden aşkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başta milletvekili Erol Kavuncu olmak üzere Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün Tımarlı ve Kunduzlu sulama projeleri konusundaki gayretlerine çok defa şahit olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “İnşallah emeklerinin karşılıklarını da alıyorlar. Milletin çocukları milletin meclisinde, milletin belediyesinde, milletin vilayetinde. Her yerde milletin çocukları var. Her yerde bu milletin değerleriyle yoğrulmuş çocuklar var. Hepimiz bu davada bir neferiz” ifadelerini kullandı.
İncelemeler sırasında DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, DSİ 52. Murat Bingöl, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi, Kaymakam Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun hazır bulundu.

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