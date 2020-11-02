Çorum Belediyesi'nden korona virüs denetimi

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Zabıta ekipleri, Covid19 tedbirleri kapsamında bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Belediye Zabıta ekipleri pazar yerleri, otogar, taksi durakları ve düğün salonları gibi noktalarda tedbirlerin uygulanışını görmek ve denetlemek üzere Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan önderliğinde bir denetim gerçekleştirdi.

Pazar denetimleri sırasında esnafa konuyla ilgili uyarılarda bulunan Turan Candan, tezgâh aralığı, maske ve eldiven kullanımını ile sosyal mesafe kurallarına uyulmasının hayati önem teşkil ettiğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Candan, “İlk Covid19 vakasının ülkemizde görülmesiyle birlikte belediye olarak önemli tedbirler aldık. Semt pazarlarımızı sürekli denetliyoruz. Esnafımıza tezgah aralığı, eldiven ve maske kullanımı konularında uyarılarda bulunuyoruz. Kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyoruz. Bunun dışında şehirlerarası otobüs terminali, taksi durakları ve halk otobüslerimizde denetimlerimize rutin olarak her gün devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimizle vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Bugünleri elbirliğiyle ve tedbirler sayesinde aşacağız." dedi.

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