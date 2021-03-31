Karla kaplı İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan 3 geyik, karayoluna indi. Geyikler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçenin yüksek kesimleri, mart ayı sonunda etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen çam ağaçları, seyirlik görüntüler oluşturdu. Bölgede karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan 3 geyik de yiyecek arayışı için köye indi. Seyir halindeki sürücünün kullandığı otomobilin önüne çıkan geyikleri, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Bir süre yolda duran geyikler, girdikleri ormanlık alanda gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR
2021-03-31 12:07:57
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