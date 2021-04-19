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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesinden 'Çorum’da Bahar' konulu fotoğraf yarışması

İHA

Çorum Belediyesinden 'Çorum’da Bahar' konulu fotoğraf yarışması

Çorum Belediyesi, baharın gelişiyle şehrin rengârenk çiçeklerle bezenmesini konu alan “Çorum’da Bahar” adlı fotoğraf yarışması düzenliyor.
Çorum’un her mevsim olduğu gibi baharda da ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum, tarihi ve kültürüyle çok köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada bulunuyor. Bunun yanı sıra çevre temizliği, yeşil alanlar anlamında da adından bahsettiren bir şehir. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan bu şehirde bahar mevsimi de ayrı bir güzellik katıyor. Laleler, sümbüller, menekşeler güller şehrin dört bir yanında hem buram buram kokuyor hem de cadde ve sokaklarımızı baharın o cümbüş renkleriyle donatıyor. Çorum Belediyesi olarak bu güzelliklerin fotoğraf sanatçılarımızın objektifinden daha fazla kişiye ulaşmasını amaçlıyoruz” dedi.
20 Nisan’da başlayacak olan yarışma 30 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Seçici kurul üyesi olarak Başkan Yardımcısı Turhan Candan, fotoğraf sanatçıları Suat Aydoğan, Engin Bıyıkoğlu, Ercan Ayancı, Savaş Baykan ve Salih Karslıoğlu’nun yer aldığı yarışma şartnamesine www.corum.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.
Fotoğraf yarışmasında seçici kurul tarafından belirlenecek ilk üç fotoğrafa 3 bin, 2 bin ve bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca beş fotoğrafa da 750’şer TL verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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