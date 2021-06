AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem Cumhurbaşkanlığında hem de mecliste zaferle çıkacağız” dedi.

Parti çalışmaları kapsamında Laçin ilçesine giden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilatlarla bir araya geldi. İlerleyen süreçte yapacakları çalışmalar hakkında partilileri bilgilendiren Ahlatcı, tüm teşkilatların sahaya indiğini açıkladı.

AK Parti’nin hizmet ve eser siyasetinin seçimden seçime değil, yılın her günü çalışmayı gerektirdiğine vurgu yapan Ahlatcı, hizmet partisi olduklarını vurguladı.

Birbirine benzemeyenlerin Türkiye’yi yolundan alıkoymak için bugün aynı safta buluştuğuna dikkat çeken Ahlatcı, “Şimdi birileri çıktı AK Parti ve Cumhurbaşkanımız 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batsın' diyorlar. Oysa Türkiye batsın diyenlerin koalisyonuna bakıyorsunuz hiçbiri birbirine benzemezler. Hiçbirinin birbiriyle işleri olmaz. Hepsi bir araya gelmiş. AK Parti karşıtları aynı safta buluştu. Ülke çıkmaza sokulmak isteniyor. AK Parti karşıtlığı yüzünden gözleri kararanlar kutsal değerleri de bir kenara bıraktılar. Dünyada ve bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’yi yeniden oyunun dışına itmek, hedeflerinden koparmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumda. Türkiye’yi kaos ve krize götürme hevesinde olanlar bu heveslerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. 2023 seçimleri bu yüzden önemli” diye konuştu.

Cumhuriyet tarihi boyunca Çorum’a tek kalemde yapılan en büyük yatırım olan Kırkdilim projesi olduğunu ve proje kapsamında çalışmaların devam ettiğini anlatan Ahlatcı, “Kırkdilim projesi tamamlandığında sadece ulaşımda değil Laçin’in gelişmesine de büyük katkı sağlayacak. Belediye başkanımız ve ilçe başkanımıza da teşekkür ediyorum. El ele verip ilçeye hizmet getirilmesi noktasında büyük çaba sarf ediyorlar” ifadelerini kullandı.



Pandemi sürecinde devletin toplum sağlığının korunması adına her türlü tedbiri aldığını anlatan Ahlatcı, “Pandemi nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtik. 1 Haziran'dan itibaren kontrollü normalleşme süreci başladı. Aşılama ile birlikte bu hastalığı inşallah def edeceğiz. Devletimiz bu süreçte ülkenin en ücra köşesine kadar aşı çalışması yaptı. Hastalara evinde sağlık hizmeti götürdü. Geçmişte insanlarımız hastane kuyruklarında rezil oluyordu. Bazen de hayatını kaybediyordu. Ancak AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye sağlıkta dönüşüm yaşadı. Devletimiz bu süreçte toplum sağlığını koruma adına her türlü çalışmayı yaptı” dedi.

Seçimler öncesi teşkilatlar alarak sahaya indiklerini dile getiren Ahlatcı, “Ev ev, kapı kapı dolaşacağız. Tek tek gönüllere dokunarak vatandaşlara Ak Parti'nin hizmetlerini anlatacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.