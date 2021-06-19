Sungurlu Kemallı kavşağına ışıklı tedbir

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde sık sık trafik kazalarının yaşandığı için kaza kavşağı olarak bilinen Kemallı kavşağında bulunan trafik ışıklandırma sistemi devreye girdi.
Kemallı kavşağı'nda meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların artması nedeniyle, kavşakta trafik ışıklandırma sistemi araçların daha güvenli geçiş yapması can ve mal kaybı yaşanmaması için trafik ışıkları tekrardan aktif hale getirildi.
Çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarında yaşandığı SungurluKırıkkale Karayolu üzerindeki Kemallı Kavşağında yapılan sinyalizasyon çalışmaları ile trafik daha güvenli hale getirildi.
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