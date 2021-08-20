Hobi amaçlı yetiştirdi: şimdi kendisine ek gelir olacak Bahçesine diktiği frenk üzümü ilçeye alternatif ürün olacak

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaşayan Şükran Avşar, hobi amaçlı yetiştirdiği frenk üzümünün faydalarını öğrenince çiftçilere alternatif ürün olarak kazandırmak için harekete geçti.

Ceviz diyarı Oğuzlar'da kendilerine ait bahçede sebze ve meyve ekimi yapan Şükran Avşar, günün büyük bir bölümünü toprakla geçirmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl önce ziyaretine gelen bir arkadaşının elinde frenk üzümü fidelerini gören Avşar, bunları bahçesine dikti. Yetiştirdiği fideden meyve almayı başaran Avşar, frenk üzümünün faydalarını araştırdı. Hem cilt üzerinde hem de tüm beden üzerinde oldukça etkili faydaları olan frenk üzümünü çoğaltmak isteyen Avşar, alternatif olarak yetiştirmeye başladığı ürünün satışını da yapmayı planlıyor.



Bir arkadaşının fide olarak getirdiği frenk üzümünü bahçeye diktiğini anlatan Şükran Avşar, “İki yıl oldu. Köklendirip çoğaltmayı düşünüyorum. Yeşilken erik gibi yeniyor. Sonra pembe bir görünüme kavuşuyor. Reçeli yapılıyor. Her şeye faydalı. Fide sayısını çoğaltarak satmayı planlıyorum. Çok güzel bir meyve. Renk renk çok sayıda çeşidi var” ifadelerini kullandı.



"Bol meyve veren bir bitki"

Emekli ziraat mühendisi Necmi Kızılaslan ise, ablasının iki yıl önce diktiği fidenin meyve verdikten sonra frenk üzümü olduğunu fark ettiklerini söyledi. Çok sayıda faydası bulunan frenk üzümünün aynı zamanda marmelatının çok güzel olduğunu dile getiren Kızılaslan, “Şu anda birkaç kök var ama ablam çoğaltarak satışını yapmayı planlıyor. Tüplü bir fidanın fiyatı 100 TL civarında. Rakım olarak 300 ile bin metre arasında yetişen nadide bir bitki. Bol meyve veren bir bitki. İlçede her tarafta yetişebilecek nadide bir bitki. İnşallah örnek olur. İlçede yaşayan kadınlar bahçelerde ekebilirler” dedi.



"Alternatif olarak yetiştirilmesini öneririm"

Bektaşi üzümü olarak da bilinen frenk üzümünün çalı formunda olduğunu anlatan Kızılaslan, ürünün yetiştiriciliğinin teşvik edildiğinde ek gelir kapısı olacağını belirtti. Oğuzların cevizi ile marka olduğunu hatırlatan Kızılaslan, “Bazı yıllar cevizleri soğuk vuruyor. Soğuk vurduğunda üzümden ek gelir elde edilebilir. Alternatif olarak yetiştirilmesini öneririm. Çünkü gelir getirici bir ürün. Kadınlar bunu bahçede bile yetiştirebilir. Geliri bir aileyi geçindirebilir” diye konuştu.

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