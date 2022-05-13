Kargı Fen Lisesi'nde bilim Fuarı açıldı.

Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen proje tanıtımda toplantısında bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç "Fen lisesinde güzel şeyler oluyor demiştik. Olmaya da devam ediyor. Öğretmenlerimiz düzeldi. Eğitimciler düzeldi. Şanlıurfa ve Gaziantep’e gittik. Ufak tefek eksiklerimiz var, onları elimizden geldiği kadar gidermeye gayret gösteriyoruz. Türkiye genelinde Fen Liselerinin büyük çoğunluğunda olan sıkıntıların bir bölümü bizde de var ancak telafi etmek için gayret gösteriyoruz. Bu etkinlikler, deneme sınavları, kaynak kitaplar, öğretmenlerinizin 24 saat sizlerle olması, özveriyle çalışmaları sizin için bir kazançtır’’ şeklinde konuştu.



'Çorum'da fuar açan 8 okuldan biriyiz'

Fuar hakkında bilgi veren proje yürütücüsü A. Münip Tabakoğlu'da "İlimizde Bilim fuarını gerçekleştiren 8 okul var. Bizde bu okullardan bir tanesiyiz. 9 Araştırma, 9 uygulama olmak üzere toplam 18 projemiz yer alıyor. Bu projelerimizde 55 öğrenci, 9 öğretmen görev alıyor’’ dedi.

Fuar açılışına törenine İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Mili Eğitim Şube Müdürleri Uğur Uluçay ve Kenan Yıldız, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

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