Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Çorum´da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı

Çorum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düştüğü 3 yaşındaki Hasanat Uzan ağır yaralandı.

Çorum´da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Çorum´da, beklenen rüzgar öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle kent merkezindeki terminal karşısında seyyar tezgahta köfte satan esnafın, çadırları ve sandalyeleri uçtu.


Sungurlu ilçesi Arifegazili köyünde de yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda oyun oynayan Hasanat Uzan´ın üzerine düştü. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasanat, ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesi´ne, ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Köy halkını uyaran muhtar Şükrü Yadigar, "Köyümüzde etkili olan aşırı rüzgarda çatı uçması nedeniyle küçük bir çocuk ağır yaralandı. Cenab-ı Allah şifa versin. Akşam etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİKKAT ÇEKEN İFADE! Son dakika: İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı davasında ikinci duruşma
GÜNDEM Emrah Apartmanı davasında dikkat çeken ifade!
Son dakika: 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır'
GÜNDEM 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır'
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta kabine toplantısı var mı? Sokağa çıkma yasağı...
GÜNDEM Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Aşı oranı ne kadar yüksekse ölüm oranı o kadar düşüyor
GÜNDEM Aşı oranı ne kadar yüksekse ölüm oranı o kadar ...
Son dakika: ANKARA'DA FIRTINA! Ankara'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu! - Haberler
GÜNDEM Fırtına başkenti de vurdu! Rüzgar çatıları uçurdu
Yarın okul var mı? 1 Aralık Çarşamba okullar açık mı? Yarın İstanbul'da okul var mı?
GÜNDEM Yarın okul var mı? 1 Aralık Çarşamba...
Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün? 31 Aralık tatil mi? 2022 resmi takvimi
GÜNDEM Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün?
Son dakika: KUM FIRTINASI! Konya - Ankara yolunda kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı! - Haberler
GÜNDEM Kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü!
SON DAKİKA: "Samuray kılıç"lı katil ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde! - Haberler
GÜNDEM Başak Cengiz'in katili ve Müslüme'nin dedesi aynı ...
Son dakika haberi Sınırda 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı
GÜNDEM Sınırda 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.