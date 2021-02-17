Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bekarlık bana göre değilmiş, evleneceğim" açıklaması ile gündeme gelen müzisyen Coşkun Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıkladı.

'Magazin Noteri'ne konuşan Sabah, "Müziği bırakmıyorum. Sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik" açıklamasını yaptı.