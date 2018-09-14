Coventry City - Barnsley sahaya çıkıyor

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Coventry City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Barnsley takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Coventry City 8 puanla 12. sırada, Barnsley 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Coventry City, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Barnsley, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 373 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coventry City kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Barnsley sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Coventry City son hafta oynanan Oldham Athletic maçında 0-2 kazandı.
Barnsley, Wigan Athletic karşılaşmaında 1-4 kazandı.
Coventry City, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.
Barnsley ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barnsley, 8 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ