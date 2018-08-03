Coventry City - Scunthorpe United maçı istatistikleri

Coventry City ve Scunthorpe United, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Coventry City son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Scunthorpe United, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 282. İddaa'da Coventry City kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Scunthorpe United kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Coventry City son hafta oynanan Bolton Wanderers maçında 2-2 berabere kaldı.

Scunthorpe United ise Peterborough United maçında 1-1 berabere kaldı.

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