Covid-19 artık ağır mevsimsel grip

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Covid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Covid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı" dedi

Covid-19 artık ağır mevsimsel grip
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Turan, 3 yılın geride kaldığı Covid-19 salgınında gelinen nokta ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 ilişkili hastalık tablosunun genel olarak azaldığını ama son dönemde pozitiflik oranlarında bir miktar artış olduğunu belirten Turan, "Geçtiğimiz haftalarda pozitiflik oranı yüzde 5 civarındayken son günlerde biraz artarak yüzde 10'a ulaştı. Yani kişilerden alınan örneklerin yaklaşık yüzde 10'u pozitif çıkıyor. Bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19'da da özellikle mevsimsel değişikliklerle bağlantılı oynamalardan kaynaklanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

GENEL OLARAK AĞIR GRİBAL ENFEKSİYON GİBİ GEÇİYOR

Covid-19'un ağır hastalık oluşturup oluşturmamasının önemli olduğunu vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyse ki Covid-19'un değişen virüs yapısıyla beraber ağır hastalık görülme oranı azaldı. Yani hastalıkla ilişkili hastaneye yatış, yoğun bakım ihtiyaç oranları düştü. Kendi hastanemizde de ayırdığımız, izole ettiğimiz yerler dışında ek bir alan açmaya gerek kalmıyor. Fakat Covid-19 kaynaklı çevremizdeki gözlemler ve hastanemize başvuran kişiler, genel olarak evde çok ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini belirtiyor. Genellikle kendilerini evde izole edip bu dönemi atlatıyorlar, doğrusu da bu zaten. Çünkü artık Covid-19 da bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, bu semptomlarla ilerliyor. Covid-19'un üç yıllık sürede gelinen noktada virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı."

"VİRAL BAŞLAYAN BİR HASTALIK BAKTERİYEL ENFEKSİYONA DÖNÜŞEBİLİR"

Prof. Dr. Turan, Covid-19 ve diğer tüm viral enfeksiyonların ileri yaştaki kişiler ve ek hastalığı olanlar için her zaman ağır hastalık riskini getirdiğinin altını çizdi.

Bu nedenle hasta olan kişilerin mutlaka kendisini izole etmesi, kalabalık, kapalı ortamlarda maske takması gerektiğini anlatan Turan, süresi uzayan ve geçmeyen viral semptomlarla ilgili de şu uyarılarda bulundu: "Yaklaşık 10 gün boyunca viral semptomları devam eden, bu süreçte hala kendisini kötü hisseden kişiler olabiliyor. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor; başta viral enfeksiyon gibi başlayan bir hastalığa uzayan süreçte eğer tekrarlayan ateş, sekresyon kalitesindeki değişiklik gibi ek semptomlar ekleniyorsa üzerine bir bakteriyel enfeksiyon yaşanıyor olabilir. Bu tip durumlarda kişiler tedavilerinin düzenlenmesi için mutlaka hekimlerine başvurmalı.

Viral enfeksiyonlar sağlıklı bireylerde çoğunlukla 2-3 hafta içerisinde azalarak kaybolur. Fakat bu kişinin vücut direnci, kendine nasıl dikkat ettiğiyle de çok ilgili bir durum. Vücut direnci düşük, ek hastalığı olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebilir. Önerimiz, kişilerin hastalık döneminde sıvı alımına dikkat etmeleri, sağlıklı besinler ve vitaminlerle kendilerini desteklemeleri."

Turan, aşılamanın sadece Covid-19 değil diğer tüm viral enfeksiyonlara karşı da koruma sağladığını, bireylerin aşılar sayesinde bu tip hastalıkları daha hafif atlatabildiğini vurguladı.

"UMARIM BÖYLE BİR SALGINI BİR DAHA GÖRMEYİZ"

Turan, 3 yılın geride kaldığı pandemiyle mücadelede özellikle 2020'nin oldukça zorlu bir yıl olduğunu anımsatarak, hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının süreçten ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.

Covid-19 ilk ortaya çıktığında dünya genelinde hiçbir sağlık otoritesinin bu virüsle nasıl mücadele edileceğine yönelik net bilgiye sahip olmadığına işaret eden Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemide gerçekten çok zorlu bir süreç yaşadık, büyük bir mücadele verdik. Bilim Kurulunda yaptığımız toplantılar, hastanede yaptığımız görevlerimizde, çok duygusal anlar da sorunlu anlar da yaşadık. Sağlık sisteminin tüm emekçilerine ayrıca teşekkür ediyorum, personeli, hemşiresi, doktoru kim varsa ailelerini ikinci plana atıp o dönemde zorlu bir mücadele verdiler. Bu süreçte yaşamını kaybeden tüm meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına da Allahtan rahmet diliyorum. Umarım böyle bir salgını ne ülkemizde de ne dünyada bir daha görmeyiz."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oruç neden hurmayla açılır? Ramazan ayının gözdesi hurmayla oruç açmanın öyle bir faydası var ki...
SAĞLIK Oruç neden hurmayla açılır? Öyle bir faydası var ki... ...
ABD'de anne ölümleri artıyor!
SAĞLIK ABD'de anne ölümleri krizi!
Çin, Covid-19'a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi
SAĞLIK Çin'den ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı
Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek ile zinde kalın...
SAĞLIK Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek
RAMAZANDA KİLO VERMEK: Ramazanda oruç tutarak kilo verilir mi, zararlı mı? Ramazanda nasıl kilo verilir ve oruç tutarak zayıflanır mı?
SAĞLIK Ramazanda oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
Oruç tutmak isteyen kalp hastalarının dikkat etmesi gerekenler!
SAĞLIK Oruç tutmak isteyen kalp hastaları dikkat!
Oruç tutarken bunlara dikkat edin! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok uygulanan 8 hata!
SAĞLIK Oruç tutarken en çok yapılan 8 hata
Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal yöntemle zinde kalın!
SAĞLIK Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son ...
Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor! Kalp sağlığına ne iyi gelir?
SAĞLIK Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin!
Dudak kuruluğu yaşayanlar dikkat! Ciddi hastalık belirtisi olabilir, çok geç olmadan mutlaka önlem alın!
SAĞLIK Dudak kuruluğu ciddi hastalık belirtisi olabilir!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.