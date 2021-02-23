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HaberlerSağlıkCovid-19 aşısı hastaneye yatışları ciddi oranda düşürdü - Haberler
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İskoçya'da, Covid-19 aşısı hastaneye yatışları ciddi oranda düşürdü

İskoçya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılamasının, hastaneye yatışları önemli ölçüde azalttığı tespit edildi

Covid-19 aşısı hastaneye yatışları ciddi oranda düşürdü - Haberler
Covid-19 aşısı hastaneye yatışları ciddi oranda düşürdü
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AA

Ülkedeki çeşitli üniversiteler ile Halk Sağlığı Kurumundan araştırmacılar, Covid-19 aşısı yapılanlar ile yapılmayanlar arasındaki hastaneye yatırılma oranlarını inceledi.

Buna göre, ilk dozun ardından geçen dördüncü haftada, hastaneye yatış riskini, Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 85, Oxford-AstraZeneca aşısının da yüzde 94'e kadar azalttığı belirlendi.

Her iki aşının sonuçlarının birleştirildiğinde en yüksek risk gruplarından biri olan 80 yaş ve üzerindekiler arasında hastaneye kaldırılma riskinde de yüzde 81 azalma tespit edildi.

Baş araştırmacı Profesör Aziz Şeyh, "Sonuçlar, çok cesaret verici ve gelecek için iyimser olmamız adına harika nedenler sundu. Artık aşılamanın, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığına dair tüm ülkeyi kapsayan kanıtımız var." dedi.

Çalışmada, 8 Aralık-15 Şubat arasındaki döneme ilişkin veriler incelendi. Bu süre zarfında İskoçya'da 1.14 milyon kişiye (nüfusun yüzde 21'i) aşı yapıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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