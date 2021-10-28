Covid-19'dan kurtulmak için 'aşı olun' tavsiyesi 0:00 / 0:00

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, gazetecilere, Covid-19'un dünyayı saran çok ciddi boyutta bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

Şimdiye kadar belki en büyük salgını yaşadıklarını ifade eden Sırmatel, "Covid-19 bitmeyecek, devam edecek. Bütün enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi bundan kurtuluş yolumuz ancak aşılanmamız ile olacak" dedi.

Covid-19'a karşı maske, mesafe ve hijyen şartlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Sırmatel, şunları kaydetti: "Aşılanmak çok önemli. Özelikle Covid-19 konusunda aşı karşıtlığının çok olumsuz ve negatif olay olduğuna inanıyorum. Bakanlık da bunun üzerinde duruyor. 'Aşılanmaya rağmen hastalığı geçiriyoruz' diyenler olacak fakat hastalığı daha hafif geçireceksiniz. Bu dönemde gençlerde olmasının sebebi, bu konuya dikkat etmemelerinden kaynaklanıyor. Özelikle yakın temas, 'Ben aşılıyım, bana bir şey olmaz' gibi alıp hastalığı yaşlı insanlara götürmeleri, en önemli sorun. Mutlaka özellikle 65 yaş üzeri olan herkese grip aşısıyla beraber Covid-19 aşılarını en az 3 doz yaptırmasını öneriyoruz."

Sırmatel, virüste tip değişikliği de olsa aşılanan kişide bu enfeksiyon hastalığının daha hafif seyredeceğini vurguladı.

"AŞILI OLANLAR HASTALIĞI DAHA HAFİF GEÇİRİYOR"

Eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasıyla okula giden çocuklarda da Covid-19 vakalarının görülmeye başladığına dikkati çeken Sırmatel, şöyle devam etti: "Anne babalara şunu öneriyorum: Çocukların kişisel temizliği, ellerini yıkamaları çok önemli. Vücut direncini artırıcı yiyeceklerle beslenmelerinin sağlanması gerekir. Maske kullanılsın. Şimdi aşılar çocuk yaş grubunda da yapılmaya başlandı. Bu hastalığı belki de hepimiz geçireceğiz ama aşılı olanların daha hafif geçirdiğini bilmekte yarar var. Çocuklar da hafif geçiriyor ama ne yazık ki mikrobu başkalarına taşıyor."

Türk bilim insanlarınca üretilen TURKOVAC aşısına da değinen Sırmatel, "TURKOVAC, gururumuz, onurumuz olan bir aşı. Gerçekten bilim adamlarımız bu konuda oldukça yoğun çaba sarf ettiler. Aynen Sinovac benzeri bir aşı. Ülkemizde üretilmesi de çok hoş bir şey. Vatandaşlarımız tamamlayıcı doz olarak Sinovac yerine onu tercih edebilirler. Biontech'in antikor düzeyi çok yüksek ama TURKOVAC'ın da yapılan çalışmalarda antikor düzeyinin oldukça yüksek olduğu saptanmış" diye konuştu.