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HaberlerSağlık
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Covid-19 salgını sürecinde cilt hastalıklarına karşı uyarı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, cilt hastalıkları yaşayanları yeni tip koronavirüs sürecinde tedavilerini aksatmamaları için uyardı

Covid-19 salgını sürecinde cilt hastalıklarına karşı uyarı
Covid'i atlatanlarda saç dökülmesi!
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AA

Özkol, kentte alınan tedbirler sayesinde Covid-19 vaka oranın önemli ölçüde azaldığını söyledi. Salgın sürecinde hastanelerinde üst düzeyde önlemler alarak hastaların güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Özkol, "Cilt kanseri olan hastalarımız var. Bazı hastalarımızın ışın tedavisi devam ediyor. Çoğu hasta virüs kapma endişesiyle sağlık kuruluşlarına gidemiyor, bu durum hastalıkların ilerleme riskini doğuruyor. Tedavi aksatılırsa bu durum ölümle sonuçlanabilir. Herhangi bir cilt hastalığı olan hastaların kontrollerini aksatmaması gerekiyor" dedi.

Vatandaşların salgına yakalanacağı korkusuyla hastanelere başvuramamasının bazı kronik hastalıkların şiddetlenmesine yol açtığını anlatan Özkol, şunları kaydetti: "Son günlerde vaka sayılarının azalmasıyla deri hastalıklarını daha sık görmeye başladık. Covid-19 salgınıyla birlikte maske kullanımının artması, hijyen alışkanlıklarının değişmesi, sedanter yaşam ve güneş görmemenin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, stres gibi etkenler, cilt hastalıkların artmasına neden oldu. Bazı hastalıklara yatkın ciltlerde çeşitli deri hastalıklarında artış görmeye başladık. Akne dediğimiz, halk arasında sivilce olarak bilinen hastalıkta da ciddi artış görüyoruz."

Sağlık çalışanlarının Covid-19 sürecinde canla başla çalıştığını aktaran Özkol, "Sağlık çalışanlarında da bu tür cilt hastalıkları sık görülmeye başlandı. Böyle durumlarda hastanın cildine uygun yüz yıkama jeliyle günde iki kez yüzünü yıkaması, nemlenmiş maske kullanmaması, 3-4 saatte bir cildini 15-20 dakika havalandırılması ve maske altına aşırı makyaj yapmaması gerekiyor. Bu önlemlere rağmen iyileşmeyen hastaların mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmaları gerekiyor." diye konuştu.

"COVID-19'U ATLATANLARIN YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİNDE SAÇ DÖKÜLMELERİ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR"

Prof. Dr. Özkol, Covid-19'un ardından saç dökülmesi şikayetiyle merkezlerine gelen kişilerin sayısında önemli bir artışın olduğunu ifade etti.

Salgın sürecince insanlarda saç dökülmelerin arttığını belirten Özkol, şöyle devam etti: "Yapılan çalışmalarda Covid-19'u atlatanların yaklaşık dörtte birinde saç dökülmeleri olduğu görülmüştür. Özellikle Covid-19'u atlattıktan 2-3 ay sonra başlayan ve 3-4 ay süren şiddetli saç dökülmeleriyle karşı karşıyayız. Salgın sonrası görülen saç dökülmelerinde kişinin panik yapmaması gerekiyor. Uzmanlar olarak daha önce ateşli hastalıklar ve enfeksiyon sonralarında bu tarz saç dökülmelerine rastlıyorduk. Ancak Covid-19'a bağlı gelişen saç dökülmeleri biraz daha şiddetli olmaktadır. Bu şikayetle bize başvuran hastalarımıza öncelikle bazı testler yapıyoruz. Eğer vitamin ve mineral eksiklikleri varsa bunlar için takviye ilaç öneriyoruz. Yine saçları dışardan desteklemek için vitaminli saç bakım karışımları yazarak saçların daha iyi bir zeminde hızlı büyümesini sağlayabiliyoruz."

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