"Covid aşıları bir sorun yaratsaydı, gözden kaçması mümkün değildi"

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, BMJ Journals'ta yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüs aşısının, koronavirüs geçiren kişilerde kalp hastalıkları oluşma riskini azaltmasını değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, günümüzde gençlerin iyi ve sağlıklı beslenmediğini ve hareketsiz kaldıklarını vurgulayarak, "Bütün bunlar gençlerde kalp krizi ve pıhtı gibi sorunları tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

İnsanların normal zamanlarda da çevrelerinde olabilecek olguları Covid aşılarına bağlayabildiğini aktaran Uzbay, Covid-19'un nedeni olan virüsün de hastalığa ve pıhtıya neden olabileceğini ve aşılanarak korunmanın daha sağlık bir yaklaşım olduğunu belirtti.