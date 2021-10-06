Eindhoven'dan yarışmaya katılan Willemstein, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" şeklinde konuştu.