Crawley Town - Stevenage maçı rakamları

Crawley Town ve Stevenage, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Crawley Town 9. sırada bulunuyor, Stevenage 1 puana sahip ve 11. sırada. Crawley Town son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stevenage son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 347 kodlu maçı oynayanlar; Crawley Town galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Stevenage galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Crawley Town son haftadaki Mansfield Town müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Stevenage ise Wycombe Wanderers maçında 1-0 yenildi.

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