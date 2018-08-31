CRB - Sampaio Correa sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B maçında CRB ile Sampaio Correa, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. CRB 25 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Sampaio Correa 21 puanda ve 19. sırada. CRB, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sampaio Correa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da CRB kazanır 1.70, berabere biter 2.90, Sampaio Correa kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

CRB son haftadaki Parana müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sampaio Correa ise Luverdense maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan CRB, 11 gol attı ve 11 gol yedi.

Sampaio Correa, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sampaio Correa 7 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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