Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması: Neden devam etmemeyim?
Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görülen Cristiano Ronaldo, törende açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu kariyerinin dönemine ilişkin de konuştu
Dünya futbolunun bir numaralı yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görüldü.
Globes 2025 ödülünün sahibi olan Ronaldo, törende yaptığı açıklamalarla futbolu bırakmaya niyetinin olmadığını bir kez daha dile getirdi.
İşte Ronaldo'nun açıklamaları:
"Milli Takım’da 22 yıldır oynuyorum, sanırım bu bile her şeyi anlatıyor. Bu formayı giymeye, kupalar kazanmaya, Milli Takım’la sahaya çıkmaya duyduğum tutkuyu gösteriyor. Hatta sık sık söylüyorum: Eğer elimde olsa, sadece Milli Takım için futbol oynardım, başka hiçbir kulüp için oynamazdım. Çünkü bu, bir futbolcu için zirvedir."
"NEDEN DEVAM ETMEYEYİM Kİ?"
"Buna hala tutkuyla bağlıyım. Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ve ‘Zaten 900 küsur gol attın, neden 1000 yapmak istiyorsun?’ diye soruyorlar. Ama ben böyle düşünmüyorum. Halal iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve Milli Takım’a yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki? Bittiğinde her şeyimi verdiğimi bilerek ayrılacağımdan eminim. Şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Çok fazla yılım kalmadığını biliyorum ama kalan az zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyim."