Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir!

Cristiano Ronaldo'nun, Al Hilal maçında Lionel Messi tezahüratlarına verdiği fiziksel yanıt başına bela oldu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun sınır dışı edilmesi için şikayette bulunuldu.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    ESPN'nin haberine göre, devre arası transferinde Al-Nassr'a bedelsiz olarak katılan Ronaldo'nun, Al Hilal'e deplasmanda kaybedilen maç sonrasında taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle Suudi avukat Nouf bin Ahmed tarafından savcılığa hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Ne olmuştu?

    Al Hilal'a 2-0 kaybedilen maç sonrasında soyunma odasına yürüyen Cristiano Ronaldo, deplasman taraftarlarından yükselen 'Lionel Messi' tezahüratları üzerine uygunsuz bir hareket ile karşılık vermişti.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Elini kasıklarına götüren Ronaldo'nun bu müstehcen hareketi, tepkilere neden oldu.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Olay sonrası ülke basını olayın üzerine yoğun bir şekilde düşerken, Suudi avukat Nouf bin Ahmed yaşananlar için şu sözleri söyledi; "Kamuya saygısızlık suçu olarak görülüyor ve bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilmeyi gerektiren suçlardan biri."
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Bu sezon Al-Nassr ile 11 maça çıkan Ronaldo takımına 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

    Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından sık sık magazin basınına da konu olan Portekizli futbolcu, bu kez sevgilisi Georgiana Rodriguez'le yaşadığı krizle gündeme geldi.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Alman gazetesi Bild’in, İspanyol medyasına dayandırdığı haberde ünlü çiftin ilişkisinde büyük sorunlar yaşandığı iddia edildi.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Ronaldo'nun, sevgilisinin davranışlarından bıktığı ve bu nedenle ilişkinin krize girdiği belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    38 yaşındaki futbolcunun, son aylarda daha bencil ve kibirli hale gelen Rodriguez'in davranışlarından rahatsız olduğu ifade edildi.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Ronaldo'nun ayrıca, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla daha az ilgilenmesinden dert yandığı öne sürüldü. 
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    SON DÖNEMDE SİNİRLİ HALİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

    Portekizli yıldız futbolcu, son dönemde yeşil sahadaki agresif ve sinirli tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

    Yıldız futbolcu, Al Hilal maçında çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.
  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilebilir! O hareketi başına bela oldu...

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.