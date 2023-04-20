Olay sonrası ülke basını olayın üzerine yoğun bir şekilde düşerken, Suudi avukat Nouf bin Ahmed yaşananlar için şu sözleri söyledi; "Kamuya saygısızlık suçu olarak görülüyor ve bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilmeyi gerektiren suçlardan biri."